Эксперты предполагают, что американцы могут передать Зеленскому ракеты с дальностью поражения до 300 км

Как сообщает информационное агентство "Страна.ua", ссылаясь на свои источники из Соединенных Штатов Америки, администрация Байдена предоставит украинским властям право самостоятельно принимать решения о дальности нанесения атак с помощью реактивных систем залпового огня быстрого развертывания HIMARS.

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В настоящее время Штаты поставляют Украине ракеты ATACMS, которые имеют ограниченную дальность поражения до 160 км. Однако нет информации о том, будут ли переданы Украине боеприпасы с большей дальностью. США ранее делали похожие заявления, и в данный момент не было сообщений о возможной поставке Украине дополнительных систем HIMARS.

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Некоторые российские источники предполагают, что заявление американской стороны может свидетельствовать о том, что Соединённые Штаты Америки приняли решение поставить Украине более модернизированные ракеты ATACMS с дальностью полёта до 300 километров. Однако, чтобы узнать точно, следует следить за развитием ситуации. Вчера президент Зеленский обратился за поддержкой к западным союзникам, и высокопоставленные представители киевского руководства также выразили обеспокоенность последними ракетными ударами России.