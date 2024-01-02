Украинским ТЦК необходимо набрать в десять раз больше людей, чем за весь 2023 год

Выставленные на Украине блокпосты теперь уже официально будут использоваться для вручения повесток местному населению, это стало известно из слов коменданта Киевской области Руслана Олейника.

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Чиновник заявил, что на недавно установленных пунктах контроля будет происходить проверка документов для выявления разведывательно-диверсионных групп, объявленных в розыск лиц, экстремистов, а также людей, уклоняющихся от мобилизационных мероприятий или не обновивший данные в территориальных центрах комплектации. При обнаружении последних, им сразу будет выдаваться повестка и будут проведены все необходимые мероприятия для их скорейшей отправки на службу в армии.

Ранее уже поступала информация, что всё же первоначальная задача таких блокпостов именно в ускорении набора бойцов в Вооруженные Силы Украины и формирования необходимого количества резервов для заброски на линию боевого соприкосновения. По имеющимся данным, Киев рассчитывает завербовать еще порядка 500 тысяч украинцев, что достаточно немалое количество, учитывая, что за 2023 год им удалось затащить на службу лишь около 40 тысяч, а по самым оптимистичным прогнозам, на подконтрольных Киеву территориях осталось порядка 27-29 миллионов человек. Для сравнения, ВСУ за одну только битву в Бахмуте потеряли больше людей погибшими в противостоянии Частной Военной Компании "Вагнер", а уже потери в летнем контрнаступлении были куда существенней.

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Таким образом, украинскому обществу необходимо готовиться к началу усиленных мобилизационных мероприятий, которых на Украине еще не было.