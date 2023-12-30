Компания обещает представить их на выставке CES, где посетители смогут ознакомиться со всеми моделями Gram Pro

Компания LG анонсировала новую линейку ноутбуков Gram Pro с широким диапазоном функций и возможностей. Одной из особенностей этих ноутбуков является установленный ЖК-дисплей WQXGA с высоким разрешением 2560 x 1600 и яркостью 400 нит. Он обеспечивает переменную частоту обновления и полностью покрывает цветовое пространство DCI-P3. Тех, кто предпочитает использовать 16-дюймовый экран, порадует наличие варианта WQXGA+ OLED с разрешением 2880 x 1800.

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Другие примечательные характеристики данных моделей включают поддержку до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, возможность установки двух твердотельных накопителей M.2, поддержку HD-аудио с технологией Dolby Atmos и наличие графического процессора либо Intel Arc graphics, либо Nvidia RTX 3050 с 4 ГБ GDDR6.

У последних моделей LG также есть двойная система охлаждения, предназначенная для максимальной производительности при выполнении сложных задач, к примеру редактирования видео или создание изображений с помощью искусственного интеллекта.

Если выбирать модель с различными графические процессоры, то будут предлагаться аккумуляторы с разной емкостью. Если выбрать iGPU, то аккумулятор будет емкостью 77 Втч, а для выделенного графического процессора будет использоваться аккумулятор мощностью 90 Втч. Ноутбуки Gram Pro будут обладать стильным дизайном и легкостью. Обещают, что16-дюймовая модель с встроенной графикой будет весить всего 1199 граммов, а модель с видеоадаптером 1279 граммов. Более крупная 17-дюймовая модель выйдет 1299 граммов с iGPU или 1379 граммов с выделенным графическим решением.

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На данный момент нет информации о ценах и доступности ноутбуков, однако LG обещает представить их на выставке CES, где посетители смогут ознакомиться со всеми моделями Gram Pro.