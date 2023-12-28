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Zelikman
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
Легкий танк M10 Букер, боевая машина пехоты XM30 и роботизированная наземная машина RCV-L должны будут пройти конечные испытания

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  Согласно информации, опубликованной в журнале Defense News, начиная с 2024 года, армия Соединённых Штатов Америки примет на вооружение сразу 3 новых типа военной техники, включая роботизированные системы. Среди них: легкий танк M10 Букер, боевая машина пехоты XM30 и наземный роботизированный комплекс RCV-L.

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  Исполнительный директор программы разработки наземных боевых систем генерал-майор Гленн Дин, сообщил, что легкий танк M10 Букер представляет собой защищенную броней машину, разработанную для помощи боевым группам путем подавления огнём и уничтожения укреплений, артиллерийского оружия, а также для защиты солдат от бронетехники противника. Первые экземпляры этих машин уже переданы войскам для проведения испытаний в ноябре, а начиная с 2024 года они станут частью оружия армии Соединённых Штатов. Изначально было заказано 26 танков, но на стадии производства планируется увеличение заказа еще на 70 единиц.

  Боевая машина пехоты XM30, которая должна заменить устаревший боевой транспортёр Bradley, в настоящее время разрабатывается двумя конкурирующими концернами - General Dynamics Land Systems и Rheinmetall. Поставка данных машин планируется на конец следующего года, а Министерство Обороны США должно выбрать победителя к 2027 году. Введение новейших танков и боевых машин пехоты поможет усилить огневую мощь и подвижность наземных войск.

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  Кроме того, армия США планирует использовать роботизированные наземные машины RCV-L в качестве разведывательных и сопровождающих "ведомых" единиц. Разработкой прототипов RCV-L занимаются четыре различные компании-производителя. Завершение работ и отправка данных машин военным для тестирования планируется к концу лета 2024 года.

#сша #техника #технологии #армия #оружие #танки #роботы #бмп #впк
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