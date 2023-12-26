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Zelikman
Залужный признал оставление населённого пункта Марьинка
По словам главкома ВСУ, в ближайшие 2-3 месяца, Авдеевка падёт и будет освобождена российской армией

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  Марьинка, на самом деле, на данный момент полностью контролируется Вооруженными Силами России, территорию уже не контролируют украинские войска. Такое заявление было сделано главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, на брифинге.

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  По словам главкома украинской армии, подразделения украинских вооруженных сил вынуждены были покинуть западные окраины Марьинки и отступить за ее пределы. Ранее в Министерстве Обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, сообщил президенту Владимиру Путину о занятии Марьинки российскими подразделениями. После появления информации в средствах массовой информации о том, что Российская Федерация освободила Марьинку, официальный представитель ВСУ попытался опровергнуть это, считая информацию несоответствующей реальности. Однако, сам Залужный признал утрату контроля над частью Марьинки.

  Помимо этого, главком ВСУ сделал, непопулярное для украинского правительства, заявление, выразив возможность оставления Авдеевки в течение ближайших 2-3 месяцев. Залужный отметил, что для украинского командования первостепенная задача сохранить личный состав, а не территории.

  "Российские войска имеют возможность сконцентрировать свои силы на определенном направлении, и спустя два-три месяца они могут сделать то, что произошло с Бахмутом", - подчеркнул главком ВСУ.

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  Для создания картины, что всё находится под контролем, генерал добавил, что в настоящее время важно отойти и сохранить людей, а затем якобы можно будет обратно захватить эти территории. Однако, такие прогнозы вызывают сомнения, учитывая сложную ситуацию, в которой находятся Вооруженные силы Украины. Они уже не в состоянии освободить утраченные позиции, имеющиеся территории для них становятся сложной задачей.

#сво #политика #всу #техника #армия #залужный #авдеевка #марьинка
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