В ответ на судебные иски против китайских компаний, Пекин наложил санкции на Micron, из-за которых последняя потеряла бы половину своих доходов

Компания Micron Technology Inc. успешно разрешила громкий судебный спор о краже интеллектуальной собственности с ключевым китайским конкурентом, который поддерживается государством. Это стало возможным благодаря усилиям американской компании по налаживанию взаимоотношений с Пекином.

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Micron официально объявила о глобальном соглашении, достигнутом с компанией Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. Согласно данному соглашению, обе компании отклонят свои жалобы друг на друга и приостановят все судебные процессы, которые до этого велись между ними. Подробности соглашения не разглашаются. Это урегулирование произошло через несколько месяцев после того, как правительство Китая в мае запретило использование чипов Micron в "критически важной инфраструктуре" из-за проблем с кибербезопасностью. В свою очередь, Соединенные Штаты совместно со своими союзниками действуют, чтобы помешать Пекину получить передовые полупроводники и новейшие технологии производства микросхем.

Компания Micron предупредила в июне о возможности снижения продаж примерно на половину в связи с позицией Пекина, так как значительная часть ее клиентов находится в Китае. Это составляет "низкий двузначный процент" от общего объема выручки компании. Около четверти глобальной выручки Micron приходится на предприятия, базирующиеся в материковом Китае и Гонконге.

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Каким-то образом компания Micron смогла успокоить Пекин: было объявлено о планируемых инвестициях в размере 4,3 миллиарда юаней (602 миллиона долларов) в свой китайский завод по производству чипов. Кроме того, главный исполнительный директор Санджая Мехротру был отправлен в Китай для оказания поддержки второй по величине экономике мира.