Даже сейчас компания не прекращает работать над новыми решениями для AM4

Глава компании заявил, что AMD придает огромное значение долговечности платформы AM4, рассматривая ее как одну из ключевых причин успеха процессоров Ryzen. Одновременно с этим, ориентируясь на будущее, AMD тщательно обдумывает переход на следующее поколение разъемов.

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Кратко говоря, Макафи заявил о понимании возможных последствий перехода на новые разъемы и о желании продолжать использовать AM5 так долго, как только возможно. В прошлом году AMD представила разъем AM5 вместе с процессорами Ryzen серии 7000. Эта платформа поддерживает новую память DDR5 и, в зависимости от чипсета, поддерживает PCIe 5.0 для таких устройств, как высокоскоростные твердотельные накопители, графические процессоры, поддерживающие PCIe 5.0, пока отсутствуют.

Это отличная новость для тех, кто недавно приобрел платформу AM5 или планирует это сделать. Есть возможность приобрести процессор среднего класса, и когда придет время для обновления, можно будет подобрать множество более быстрых вариантов на выбор, для которых не понадобится новая материнская плата и оперативная память.

Макафи также упомянул о поддержке возможностей масштабирования памяти и отметил, что они постоянно ищут пути улучшения целостности сигнала через разъемы, используемые материалы и макет платы. Компания также сотрудничает с партнерами-производителями оригинальных разработок (ODM) при проектировании материнских плат на основе разъема AM5.

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"Мы стремимся выйти за рамки", - добавил Макафи.