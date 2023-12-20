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Zelikman
Xbox Next может выйти в 2026 году, на два года раньше чем предполагалось
Однако, при таком сценарии, новинка будет использовать архитектуру AMD Zen 5, вместо Zen 6

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  По информации, полученной из различных источников, Microsoft рассматривает возможность ускоренного выпуска следующего поколения консоли Xbox раньше, чем это ожидалось. Утечка внутренних документов Microsoft, произошедшая в сентябре во время судебного разбирательства компании, указывала на планы выпуска новой консоли Xbox в 2028 году. Однако, последние данные свидетельствуют о возможности ее появления уже в 2026 году. Хотя информация о планах Sony относительно PlayStation 6 неизвестна, потенциальный выпуск Xbox в 2026 году может существенно повлиять на сроки и цены Sony.

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  Один из источников, связанных с PlayStation, утверждает, что следующая версия Xbox, известная как Xbox "Next", появится в 2026 году. Видео RedGamingTech содержит большую часть информации, представленной в сентябрьской утечке, и основывается на размышлениях о том, как запуск в 2026 году повлияет на спецификации оборудования. В судебном документе, предоставленном руководителем Xbox Филом Спенсером, который уже устарел в сентябре, обсуждаются возможные процессоры, включая Arm и архитектуру AMD Zen 6. Однако Zen 6 не будет готов к 2026 году, поэтому, если Xbox выйдет в этом году, вероятнее всего, он будет использовать Zen 5.

  Ускоренный выпуск консоли не повлияет на планы Microsoft в отношении разработки графического процессора на основе RDNA 5 или использования лицензирования IP AMD для новой архитектуры. Компания также может продолжить использование облачных технологий, функций для создателей контента и NPU для задач машинного обучения. Согласно слухам, PlayStation 5 Pro также использует аппаратное обеспечение машинного обучения для масштабирования, поэтому эта функция может стать стандартной.

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  Вместо того, чтобы конкурировать с PlayStation 5 Pro, Microsoft планирует перейти к следующему поколению оборудования по нескольким причинам. Такая тактика может повторить успех Xbox 360, который вышел на год раньше PlayStation 3 и был дешевле на 200 долларов. Xbox 360 также установил стандарты для аппаратного цикла, вынудив Sony эмулировать функции, такие как достижения и некоторые функции уровня операционной системы. Успешный запуск мощной следующей версии Xbox с инновационными функциями может заставить Sony снова догнять конкурента.

#microsoft #игры #sony #технологии #xbox #playstation #гейминг #консоли
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