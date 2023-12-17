Судя по всему, кампания по дискредитации президента Украины на Западе началась

Судя по всему, как ранее и сообщали наши источники в Офисе Президента Украины, западные страны начали кампанию по дискредитации Владимира Зеленского для окончательного ослабления его власти.

реклама

Американское издание The New York Times начало раскрывать подробности того, как активно, и с каким рвением, украинцы вербуются на линию боевого соприкосновения. Журналисты рассказывают, что в первые месяцы российской Специальной Военной Операции в армию вступило немалое количество добровольцев, но уже позднее, желающих погибать за действующую власть становилось всё меньше и в войсках начал формироваться кадровый голод.

Чтобы утолить этот голод, Зеленский дал полный карт-бланш сотрудникам военных комиссариатов и после спокойная жизнь среднестатистического мужчины из Украины подошла к концу. Экипажи из территориальных центров комплектации начали отлавливать людей прямо на улицах, зачастую прибегая к физическому воздействию. Один из источников The New York Times сообщил, что посреди дня к нему в машину залез человек в военной форме и велел ехать в ближайший военкомат, не предъявляя при этом никаких документов. В учреждении мужчину сразу же обследовали и несмотря на его состояние здоровья, поместили в призывной пункт, откуда он воспользовавшись подходящим моментом сумел сбежать.

Также из источников издания говорится о случаях, когда вооруженные люди в военной форме вламывались в учреждения, отбирали у ребят телефоны и затем отвозили их в пункт приёма на воинскую службу.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

И таких случаев на Украине огромное количество, но граждане страны не в состоянии с этим ничего поделать. Все попытки защититься разбиваются о новую законодательную базу, а новый майдан по каким-то причинам организовать не получается. Куда делось рвение к свободе и европейским ценностям?..