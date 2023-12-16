По мнению активистов, регулятор одобрил неподходящее место для обустройства стартовой площадки компании Илона Маска

Использование стартовой площадки SpaceX, расположенной рядом с техасским заповедником дикой природы, для проведения второго испытательного полета ракеты Starship, стало причиной новой волны критики со стороны экологических групп. Спорные вопросы возникают в связи с одобрением Федеральным авиационным управлением этого места.

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Коалиция, включающая Американскую организацию охраны птиц и индейское племя, ранее подавшее иск в суд против Федерального регулирующего органа после первого запуска в апреле, теперь заявляет, что агентство не предоставило адекватных ответов на их обеспокоенности и не выполнило необходимые процедуры перед одобрением второго полета, который состоялся в ноябре.

В своем апелляционном заявлении, поданном в пятницу, коалиция требует от судьи обязать ФАУ провести более тщательную экологическую экспертизу и анализ стартовой площадки SpaceX, что, в свою очередь, может повлечь за собой задержку в выдаче лицензии компании.

Звездная база, расположенная на южной окраине Техаса, окружена заповедником дикой природы, где обитают различные виды, находящиеся под угрозой исчезновения, включая места гнездования ржанки.

При запуске 20 апреля было замечено, что облако измельченного бетона, куски стали и другой мусор разлетелся на расстоянии более шести миль от стартовой площадки, охватив территорию SpaceX и прилегающий государственный парк, граничащий с долиной Рио-Гранде и Мексиканским заливом.

Второй запуск, который состоялся 18 ноября, был значительно менее разрушительным по сравнению с предыдущим, произошедшим семь месяцев назад. Компания внесла изменения в площадку, добавив под пусковую установку массивную стальную пластину, выпускающую большое количество воды во время взлета – так называемую систему полива. После старта ракеты количество разбросанного мусора было значительно меньше, и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что площадка была в "отличном состоянии" после успешной миссии.

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Тем не менее, как утверждает коалиция в своем заявлении в суд, ФАУ не предприняло необходимых мер для определения того, что будущие запуски не нанесут значительного ущерба окружающей среде.