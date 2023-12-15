Данные боевые машины были повреждены во время летней наступательной кампании Зеленского, но Киев сумел вытащить их в тыловую зону

Немецкие основные боевые танки Leopard 2A6, принадлежащие украинским Вооруженным Силам, были восстановлены и перемещены из Литвы. Фотографии танков опубликованы Министерством Обороны Литвы.

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Известно, что эти боевые машины получили всяческие повреждения в боевых действиях во время летнего контрнаступления украинской армии. Однако, их всё же смогли эвакуировать с зоны боестолкновений и после этого они были отправлены в Литву для проведения ремонтных работ.





На сегодняшний день в Литве и других государствах Европейского Союза, действуют специализированные цеха, в которых происходят ремонт и модернизация украинской бронированной техники. Создание такой инфраструктуры в странах Североатлантического Альянса было необходимо, так как безопасных предприятий внутри самой Украины попросту нет, они постоянно становятся целями для дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Поскольку Россия на сегодняшний день не вступает в прямой конфликт со странами Европейского Союза, они не подвержены опасности ракетных атак со стороны России, в отличие от украинских предприятий.

Танки, восстановленные в Литве, вновь отправлены на линию боевого соприкосновения на Украине. Однако, есть большая вероятность, что значительная часть из них будет сожжена снова в обозримом будущем. И неизвестно, смогут ли их снова перевезти в Восточную Европу для ремонта и восстановления.

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Прибалтийские страны вместе с Польшей с первых месяцев Специальной Военной Операции оказывают всестороннюю поддержку администрации Зеленского, предоставляя не только оружие и финансовую помощь, но и наемников, лечение раненых военнослужащих ВСУ и ремонт поврежденной техники, которая была задействована в боях. Однако, в последнее время отношения с Варшавой резко ухудшились и Польша пригрозила закрыть каналы поставок оружия на Украину, пробегающие через страну.