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Zelikman
Литва опубликовала фотографии восстановленных и отправленных ВСУ танков Leopard-2A6
Данные боевые машины были повреждены во время летней наступательной кампании Зеленского, но Киев сумел вытащить их в тыловую зону

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  Немецкие основные боевые танки Leopard 2A6, принадлежащие украинским Вооруженным Силам, были восстановлены и перемещены из Литвы. Фотографии танков опубликованы Министерством Обороны Литвы.

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  Известно, что эти боевые машины получили всяческие повреждения в боевых действиях во время летнего контрнаступления украинской армии. Однако, их всё же смогли эвакуировать с зоны боестолкновений и после этого они были отправлены в Литву для проведения ремонтных работ.


  На сегодняшний день в Литве и других государствах Европейского Союза, действуют специализированные цеха, в которых происходят ремонт и модернизация украинской бронированной техники. Создание такой инфраструктуры в странах Североатлантического Альянса было необходимо, так как безопасных предприятий внутри самой Украины попросту нет, они постоянно становятся целями для дронов-камикадзе и крылатых ракет.

  Поскольку Россия на сегодняшний день не вступает в прямой конфликт со странами Европейского Союза, они не подвержены опасности ракетных атак со стороны России, в отличие от украинских предприятий.

  Танки, восстановленные в Литве, вновь отправлены на линию боевого соприкосновения на Украине. Однако, есть большая вероятность, что значительная часть из них будет сожжена снова в обозримом будущем. И неизвестно, смогут ли их снова перевезти в Восточную Европу для ремонта и восстановления.

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  Прибалтийские страны вместе с Польшей с первых месяцев Специальной Военной Операции оказывают всестороннюю поддержку администрации Зеленского, предоставляя не только оружие и финансовую помощь, но и наемников, лечение раненых военнослужащих ВСУ и ремонт поврежденной техники, которая была задействована в боях. Однако, в последнее время отношения с Варшавой резко ухудшились и Польша пригрозила закрыть каналы поставок оружия на Украину, пробегающие через страну.

#сво #всу #техника #армия #оружие #танки #литва #leopard-2
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