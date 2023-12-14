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Zelikman
В Соединённых Штатах всё же приняли законопроект, предусматривающий помощь Украине
Только вместо $61 миллиарда Киев получит $300 миллионов

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  Согласно решению Сената Соединённых Штатов Америки, законопроект об обороне, который предусматривает астрономические ежегодные расходы на армию в размере $886 миллиардов, получил поддержку обеих политических партий - демократической и республиканской.

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  Закон включает в себя ряд положений, не относящихся к ассигнованиям на государственные расходы. Он регулирует все, начиная от повышения денежного довольствия военнослужащих, которое составит 5,2%, до закупок самолётов, кораблей и боеприпасов. В текущем году версия законопроекта предусматривает выделение $886 миллиардов.

  "Принятый закон гарантирует, что Америка сможет защитить себя от России, противостоять Коммунистической партии Китая и гарантирует, что американские вооруженные силы всегда будут оставаться самыми современными во всем мире", - заявил перед голосованием лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

  Сенат поддержал Закон о национальной обороне(NDAA) со счетом 87 голосов против 13. Ожидается, что Палата Представителей одобрит законопроект на этой неделе и направит его в Белый дом. Там его уже подпишет Джо Байден.

  NDAA на финансовый 2024 год также включает продление спорных полномочий по внутреннему надзору на четыре месяца. Это дает законодателям время на реформирование или сохранение программы, известной как раздел 702 Закона о надзоре за внешней разведкой (FISA). В среду Сенат отклонил попытку исключения расширения FISA из NDAA перед принятием законопроекта.

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  Закон продлевает действие инициативы помощи Украине до конца 2026 года. Для этого выделяется  $300 миллионов на текущий финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года. Конечно это не совсем то, чего хотел Владимир Зеленский от своего доброго друга Джо Байдена, а конкретнее $61 миллиард, но тоже деньги. Предложение о 61 миллиарде застряло в Конгрессе из-за отказа республиканцев одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное ужесточение иммиграционного законодательства.

#украина #сша #сво #армия #оружие #деньги #помощь
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