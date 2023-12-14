При этом, по имеющейся информации, Tianhe-3 полностью собран на отечественных компонентах

В последнее время китайский суперкомпьютер Tianhe-2 занимал первое место в списке самых быстрых суперкомпьютеров TOP500. Однако, вследствие санкций США, Китай был вынужден использовать собственную технологию для создания следующего поколения суперкомпьютеров HPC Tianhe. Машина Tianhe-3, как ожидается, сможет превзойти достижения ее предшественника в два раза.

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Первые детали о новой высокопроизводительной системе вычислений Tianhe поступили из провинции Гуандун. Китай представил свою новую суперкомпьютерную систему Tianhe Xingyi 6 декабря на конференции в Гуанчжоу, посвященной инновациям и применению суперкомпьютеров в 2023 году.

По сравнению с Tianhe-2, новый китайский суперкомпьютер Tianhe Xingyi может обеспечить значительно большую вычислительную мощность процессора, возможности в области сетевого взаимодействия, обработки больших моделей искусственного интеллекта и анализа больших данных. В свое время Tianhe-2 сделал Китай лидером на рынке суперкомпьютеров HPC, и Tianhe Xingyi продолжает подтверждать лидерство Национального Суперкомпьютерного Центра в Гуанчжоу на фоне пяти ведущих суперкомпьютерных учреждений мира.

По информации известного китайского новостного сайта, Tianhe-2, был построен на процессорах Intel Xeon и являлся самым быстрым суперкомпьютером в мире с 2013 по 2015 год. Предполагается, что новый Tianhe-3 обладает вычислительными возможностями exascale или почти exascale, однако подробности о чипах, используемых в нем, пока не раскрываются. Кроме того, машина HPC, видимо, построена на архитектуре MT3000, но о возможных ускорителях GPU пока нет информации.

Также стоит отметить, что Китай больше не предоставляет результаты тестирования своих суперкомпьютеров для включения их в список TOP500. О своих суперкомпьютерных технологиях Китай не сообщает официальных характеристик или результатов тестов. Предполагается, что Tianhe Xingyi может быть основан на новой версии процессорной архитектуры Phytium 2000 + (FTP) и Matrix 2000 + (MTP) на базе Armv8, но эта информация является только предположением на текущий момент.

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Несмотря на отсутствие официальной информации о характеристиках, Tianhe Xingyi предполагается быть идеально подходящим для обработки различных рабочих нагрузок HPC и обучения моделей искусственного интеллекта. Китай намерен привлечь внимание суперкомпьютерного сообщества, представив результаты своего нового суперкомпьютера на премию Гордона Белла, и это станет возможностью узнать больше о производительности Tianhe-3 в классе exascale.