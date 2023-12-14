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Zelikman
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
Решение может коснуться аж двух миллионов автомобилей, проданных с 2012 по 2023 годы

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  Tesla и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США. Этот новый отзыв придаёт ещё большую значимость двум предыдущим, проведённым Teslа в этом году, и на этот раз он касается более двух миллионов автомобилей.

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  С практической точки зрения, владельцы авто скоро получат обновление, которое исправит проблему, не требуя, чтобы они привозили машины в сервис. Это решение ранее уже использовалось Tesla, указывая на то, что использование термина "отзыв" для обозначения проблем с программным обеспечением является устаревшей юридической формальностью.

  После более чем двухлетнего исследования одиннадцати аварий, в которых автоматическое управление автомобилем Autosteer было задействовано, NHTSA пришло к выводу, что Tesla не обеспечивает достаточного контроля со стороны водителя при использовании системы автопилота. Ожидается, что Autosteer будет предоставлять водителям визуальные и звуковые предупреждения, когда дорожные условия ограничат его эффективность или не позволят активировать функцию. Кроме того, водители должны сохранять полную бдительность и держать обе руки на руле.

  В рамках процесса обновления программного обеспечения до версии 2023.44.30 будут введены более явные предупреждения и дополнительные элементы управления. Autosteer также пройдёт через новую проверку на безопасность и получит упрощённый механизм включения и отключения. Отзыв и обновление затронут все сделанные и проданные Tesla Model S, X, 3 и Y в период с 5 октября 2012 года по 7 декабря 2023 года. Автомобили, выпущенные и проданные после этого периода, уже будут поставляться с последней версией программного обеспечения.

  Менее значительный отзыв, касающийся тех же моделей, произошел в феврале, и Tesla была вынуждена обновить 365 000 автомобилей из-за проблем с бета-версией автономного вождения. В мае сотрудник украл и разместил в сети 100 ГБ данных компании, что раскрыло более 1000 случаев нарушения безопасности. Ещё один отзыв в октябре связан с программным сбоем в системе обнаружения тормозной жидкости на более чем 54 000 автомобилях модели X.

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  Tesla - не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами безопасности автономных транспортных средств в последнее время. Основатель компании-конкурента Cruise недавно ушёл в отставку после множества дорожно-транспортных происшествий за год, в результате чего разрешение на эксплуатацию компании было отозвано в Калифорнии, а операции приостановлены по всей стране.

#сша #tesla #илон маск #автомобили #электрокары #компания
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