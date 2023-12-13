Новая модель стала легче на 10 кг и обладает меньшими габаритами

Одно из видео, опубликованных компанией Tesla Inc., продемонстрировало улучшения, внесённые в прототип гуманоидного робота, и завершилось показом танца двух машин под электронную музыку и мигающие огни.

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Проект общей разработки Tesla по созданию искусственного интеллекта включает гуманоидного робота под названием «Оптимус-бот», который имитирует человека и применяет обученную нейронную сеть для выполнения основных задач. В последнем демонстрационном ролике Tesla утверждает, что удалось уменьшить вес робота Оптимуса на 10 кг и показывает, как робот с легкостью поднимает яйцо и нежно обращается с ним, используя тактильное распознавание всеми пальцами. Ранее, в сентябре, в отдельном видео Оптимус уже показывал свои возможности при сортировке строительных блоков по цветам.

Робот Оптимус все еще находится в процессе разработки. Вспоминается неудачный ранний дебют, случившийся год назад, когда сотрудникам Tesla пришлось с помощью грузоподъёмного оборудования переместить один из прототипов на место.

В видео также демонстрируется, как робот Оптимус проходит по производственному цеху Tesla, проходя мимо припаркованных кибер-грузовиков, и выполняет приседания в тренажерном зале.

Цель создания автономного гуманоида с двумя ногами - заменить людей при выполнении опасных или скучных задач, сообщает Tesla на своем веб-сайте.







