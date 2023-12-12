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Zelikman
Обновлённая линейка мощнейших игровых ноутбуков от Asus может выйти в металлическом корпусе
ROG Zephyrus G14 долгое время уступал в материалах своему основному конкуренту в лице Razer Blade 14

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  ROG Zephyrus G14, который выгодно выделяется среди конкурентов и принял лидирующее место в категории ультрапортативных игровых ноутбуков, разделив первое место с ноутбуком Razer Blade 14, судя по всему наконец получит металлический корпус.

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  Один из основных плюсов Blade перед Zephyrus заключается в его потрясающем алюминиевом корпусе с ЧПУ-технологией, в то время как Asus выходил в пластиковом корпусе. Тем не менее, трейлер CES намекает на то, что в следующей версии G14 это может измениться. В начале видео показывается инструмент для обработки металла, который вырезает логотип Asus / ROG на куске металла, подразумевая переход к корпусу из металла в стиле Blade. Это изменение будет крайне желательным, учитывая, что большинство обновленных ноутбуков улучшают не только внутренние характеристики, но и внешний вид.


  Также возможно, что Asus обновит свой дисплей AniMe Matrix, дополнительный элемент, включающий 1215 мини-светодиодов на крышке, чтобы пользователи могли создавать собственные изображения и анимацию. Возможно, HDR-дисплей ROG Nebula также получит обновление. Будет интересно узнать, повлияет ли переход к корпусу из металла на уже высокую цену Zephyrus G14. Нынешняя модель с графическим процессором RTX 4080 стоит $2499,99, в то время как флагманская версия с RTX 4090 и мини-светодиодным экраном оценивается в $3299.

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  Кроме того, помимо видеоролика о Zephyrus, Asus, по всей видимости, представит новый ROG Phone 8 на мероприятии. Компания уже опубликовала тизеры своего следующего телефона, который, судя по ожиданиям, будет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Дизайн выглядит немного иначе, хотя порт USB-C находится на своем месте с боку. Мероприятие компании Asus перед началом CES запланировано на 8 января в 15:00 по восточному времени.

#ноутбук #rog #гейминг #razer #железо #металл #zephyrus g14
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