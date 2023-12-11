По словам украинского нардепа, вместо выполнения работы в тылу ограниченно годных отправляют на штурм российских окопов

Как заявляет народный депутат Украины Роман Костенко, в Вооружённых Силах всё чаще встречаются случаи, когда ограниченно годных военнослужащих вместо службы в тыловой зоне отправляют штурмовать позиции российских войск.

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По словам политика, человек приходит по собственной инициативе и сразу озвучивает, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем и он является инвалидом, его вербуют в украинскую армию, заявляя, что он будет служить в тылу и помогать защищать Незалежную тем чем сможет, будь то писарем или кладовщиком, но через короткий промежуток времени доброволец оказывается в самой гуще боевых действий, откуда зачастую уже не выбирается живым.

Напомним, ранее за счёт различных манипуляций в законодательствах, касающихся мобилизационных мероприятий и призыва в армию, администрация Зеленского сумела развязать руки своим территориальным центрам комплектации до такой степени, что они теперь могут хватать людей на улицах независимо от их состояния здоровья. Государство отказалось от гражданского статуса "Инвалид" и изменила возрастные рамки, что позволяет вербовать практически всех подряд. На Украине даже студенты не могут чувствовать себя в безопасности, так как в настоящий момент и получение образования не является поводом уклониться от армии.

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В сети растёт количество видео и фотоматериалов, на которых сотрудники ТЦК насильно забирают мужчин в пункты вербовки. Однако, как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского распорядилась не проводить такие жёсткие рейды в самом Киеве. В других регионах у военных полный карт-бланш, но в столице никаких общественных волнений быть не должно. Владимир Зеленский опасается возникновения очередного Майдана и утраты власти.