Однако требовать наступательных операций, когда союзники ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины, весьма затруднительно

Украинский президент Зеленский сделал важное заявление, подчеркнув необходимость продолжения боевых действий в восточной Украине, так как Россия продолжает расширять подконтрольную зону в некоторых направлениях. Однако помощь Соединённых Штатов, на которую так рассчитывала Украина, до сих пор остается под большим вопросом.

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В своем обращении в пятницу вечером, Зеленский подчеркнул, что даже в такие сложные времена государство должно проявлять силу и не допускать, чтобы противоборствующая сторона захватил инициативу. Он также отметил, что имеются планы активной внешнеполитической работы, направленные на поддержку Украины в области обороны, макрофинансов, политики и мотивации.

Однако помощь со стороны США находится под угрозой: республиканцы в Сенате заблокировали финансирование в размере 66 миллиардов долларов, требуя ужесточения миграционной политики администрации Байдена. Перспективы принятия нового пакета помощи до отъезда Палаты представителей из Вашингтона неутешительны. И несколько законодателей из Республиканской партии уверены, что шансов принять помощь Украине в этом году практически нет.

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Поддержка со стороны Европейского союза также под угрозой после заявления Венгрии сорвать саммит в Брюсселе на следующей неделе, где планируется обсуждение дополнительного финансирования. Все это вызывает серьезные опасения относительно надежности партнерства со странами Запада.