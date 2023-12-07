По мнению администрации Байдена, в случае поражения Украины, может произойти конфликт НАТО с Россией

В Белом Доме не исключается возможность, что Вооруженные Силы Российской Федерации могут взять верх над украинской армией. Президент Соединённых Штатов Джо Байден предупредил, что в таком случае Россия может напасть на страны Североатлантического Альянса.

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На последнем брифинге по этому вопросу Джон Кирби, координатор администрации Соединённых Штатов по стратегическим коммуникациям, дал комментарий. По его мнению, если Россия победит украинские войска, она столкнется с армией США. Кирби считает, что американские военные могут быть вовлечены в конфликт.

Представитель Белого Дома подчеркнул, что вероятность такого столкновения между двумя странами очень высока. Тем не менее, возникают сомнения, что заявления, исходящие из администрации Байдена, являются попыткой оказывать давление на представителей Республиканской партии в конгрессе США. Возможно, через такие заявления пытаются убедить их в необходимости продолжать веделение денег украинской армии.

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Ранее Джо Байден запросил выделение дополнительных $106 миллиардов для помощи Израилю и Украине у законодателей. Окончательное решение по данной просьбе пока не принято. Конгрессмены-республиканцы, поддерживающие идею прекращения поддержки киевского режима, выступают против этой суммы. В результате, Палата представителей согласилась выделить деньги только Израилю. Однако, в американском Сенате, который контролируют демократы, данная идея не получила одобрения.