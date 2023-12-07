В надежде на повторение сценария 2020-2021 годов, криптоинвесторы покупают даже оборудование с плохой энергоэффективностью

В ожидании очередного майнинг-бума, криптоэнтузиасты вновь принялись скупать майнерское оборудование и собирать фермы на разного рода видеокартах, надеясь на повторение сценария 2020-2021 годов.

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Интернет-пространство вновь заполоняют видеоролики с инструкциями по сборке майнинг-ферм.

Судя по всему, криптошахтеры начинают скупать даже самые старые и малоэффективные видеоадаптеры по типу Nvidia P106-100 с шестью гигабайтами видеопамяти. Данные видеокарты являются аналогами Nvidia GeForce GTX 1060, которые не могут похвастаться в майнинге высокой производительностью, но потребляют при этом немалое количество электроэнергии, что делает их малопривлекательными для большинства шахтёров.

Учитывая, что до сих пор не появилось такого проекта, который бы смог затмить собой Ethereum и взять на себя то огромное количество различных видеоадаптеров, вряд-ли стоит ожидать такого же ценового скачка видеоадаптеров, как в 2021 году, когда эти же самые старенькие P106-100 можно было увидеть в интернет-магазинах по цене в 25-30 тысяч рублей. Причём даже по этой стоимости на них имелся неслабый спрос.

Большинство опытных майнинг-блогеров всё же рассматривают к покупке более новое и мощное оборудование, которое обладает лучшей энергоэффективностью. Если ранее майнеры рассматривали как хорошую перспективу проект Kaspa, то за последние месяцы стало очевидно, что эта монета полностью принадлежит специализированным Asic-аппаратам.

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Что из этого всего выйдет увидим лишь в 2024-2025 годах, но тенденция на закупку оборудования просматривается невооружённым взглядом, а будем ли мы смеяться над этой историей или с завистью кусать локти - покажет время.