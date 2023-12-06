В западных СМИ отметили, что для государства с рекордным количеством наложенных санкций, российского президента встретили весьма радушно

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в рамках редкой зарубежной поездки. Визит также включает в себя посещение Саудовской Аравии, где укрепление сотрудничества между стратегическими нефтяными производителями является главным приоритетом.

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Согласно трансляции российского государственного телевидения, в среду Владимира Владимировича встретили высокопоставленные чиновники Абу-Даби, когда он вышел из самолета. Президент России планирует встретиться с правителем шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном перед вылетом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Переговоры, которые совпадают с саммитом COP28, организованным ОАЭ в Дубае, будут проводиться в условиях разговоров о сокращении использования ископаемого топлива.

Основной целью обсуждений в Эр-Рияде станет роль России в ОПЕК + - альянсе, включающем Организацию стран-экспортеров нефти и других ведущих производителей нефти, на чьем руле находится Саудовская Аравия. В прошлую неделю альянс согласился продлить и углубить сокращение добычи, чтобы поддержать стабильные цены.

"Это демонстрирует, что Россия не является изолированной на международной арене и имеет значительное количество партнеров и друзей в различных регионах мира. Персидский залив - это один из регионов, где мы можем продемонстрировать это наиболее эффективно", - заявил директор исследований Российского совета по международным делам, Андрей Кортунов.

Саудовская Аравия надеется на укрепление сотрудничества в рамках ОПЕК +. Министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман заявил, что после соглашения о сокращении добычи на 2,2 миллиона баррелей в день в первом квартале, Москва сыграет свою роль.

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В то время как переговоры с атлантическими союзниками испытывали задержки из-за внутренних противоречий между Саудовской Аравией, Анголой и Нигерией, официальные представители Москвы и Эр-Рияда продемонстрировали единство и взаимное доверие. Саудовская Аравия верит, что Москва сделает свой вклад в сокращение добычи, заявил министр энергетики, принц Абдулазиз бен Салман, в интервью Bloomberg. Второй заместитель премьер-министра России, Александр Новак, повторил позицию Саудовской Аравии, заявив, что ОПЕК + готова предпринять дополнительные меры по необходимости, сообщило государственное информационное агентство ТАСС.