В связи с большим количеством новых проектов, видеокарты начали приносить ощутимую прибыль

За последние месяцы на рынке криптовалют формируется некое "потепление". Пессимизм о продолжающейся криптозиме уходит на второй план и майнеры начинают постепенно закупаться новым оборудованием для добычи криптовалюты, в том числе и видеокартами.

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Bitcoin, криптовалюта номер один, пробила отметку в $41 тысячу, цена проекта Ethereum за долгое время превысила $2200. На все эти новости китайские производители и поставщики вычислительной техники уже начали реагировать. Цены на различные Asic-устройства выросли на 10-15%. В отдельных случаях оборудование подорожало в полтора раза. Особенно серьёзный скачок цен наблюдается на аппаратах для добычи монет Kaspa, на алгоритм kHeavyHash. Там сыграли роль сразу два фактора: резкий взлёт цены за короткий период времени, цена выросла аж в 3-4 раза, и новые прошивки на устройства, увеличивающие мощность IceRiver KS0, KS1, KS2 и KS3 на 25-80 процентов.

Появление большого количества новых достаточно прибыльных монет также отразилось на стоимости игровых ускорителей. Китайские продавцы постепенно начинают поднимать цены, так как на видеокартах начинает появляться, относительно, приемлемый доход, который превышает расходы на электроэнергию, чего не было ещё пол года назад.

Один из YouTube-майнеров поделился своими мыслями о закупке нового оборудования.





По мнению автора канала Mongol Kombat, в настоящий момент ещё нет твёрдой уверенности, что наступает криптолето, но некоторые позитивные изменения ощущаются и есть резон, не успеть закупиться производительным оборудованием к началу крипто-бума. Поэтому, как рассказал опытный майнер, он начал заказывать новую партию видеоадаптеров и других устройств. Не исключается повторение того хаоса, когда за младшие модели видеокарт продавали по цене флагманов. Также стоит отметить, что у сети всё больше обсуждений, касательно доходности майнинга на процессорах. Шахтёры покупают бюджетные комплектующие на Xeon и собирают на их основе фермы для монеты по типу Zephyr.

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Однако, учитывая, что в средствах массовой информации всё больше разговоров об очередной пандемии, рынок вполне может вновь оказаться на дне, как это было весной 2020 года. Однако, если посмотреть что происходило позже, то эти панические распродажи были лучшим моментом для покупки криптовалюты.