По мнению генерала Чарльза К. Брауна-младшего, США всё ещё опережают КНР в сфере технологий

Один из высших генералов армии США выразил надежду на положительный отклик со стороны Китая в отношении восстановления военных связей, так как две страны стремятся улучшить свои сложные отношения.

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В выступлении на национальной оборонной конференции в Сими-Вэлли Калифорния председатель Объединенного комитета начальников штабов, Чарльз К. Браун-младший, заявил: "Я готов". Он подчеркнул важность диалога с союзниками и партнерами, а также с оппонентами для предотвращения недоразумений.

Президент США Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообещали на саммите в ноябре возобновить военные коммуникации, которые были прерваны после посещения Тайваня спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в прошлом году.

Перед этой встречей генерал Браун написал письмо своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, намереваясь установить контакт, однако, до настоящего времени прямого общения не произошло.

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Браун уверен, что США по-прежнему имеют преимущество перед Китаем в области кибербезопасности и искусственного интеллекта. "Изучив наши возможности, я чувствую уверенность не только в киберпространстве, но и в сфере искусственного интеллекта и других технологиях", - отметил он, добавив, что США не могут позволить себе пассивный подход.