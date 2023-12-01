После вступления в силу американских санкций, инвестирование в отечественных конкурентов Nvidia в Китае нарастает

Шанхайская компания Shanghai Biren Intelligent Technology Co., специализирующаяся на производстве чипов для искусственного интеллекта, недавно получила существенную финансовую инъекцию. Правительство Гуанчжоу выделило залог в размере 2 млрд юаней от поддерживаемых им инвесторов, чтобы компания могла продолжать свою деятельность после того, как ее включили в черный список Вашингтона в октябре. Эту информацию подтвердили инсайдеры.

реклама

В последние недели руководство стартапа также обратилось к официальным лицам в Гонконге с просьбой о дополнительном финансировании и активно рассматривает возможность открытия операций на территории Китая. Пока что переговоры с правительством Гонконга все еще находятся в зачаточном состоянии и есть риск их срыва, по словам информаторов, которые предпочли остаться анонимными.

Привлечение новых средств от инвесторов, связанных с местным правительством в Гуанчжоу, является большим успехом для Biren. Крупные китайские технологические компании, такие как Baidu Inc., ищут отечественные альтернативы искусственному интеллекту от Nvidia Corp., учитывая нарастающие ограничения США в доступе Китая к передовым полупроводникам.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Надо отметить, что в Пекине и другие китайские фирмы делают ставку на отечественных конкурентов Nvidia. К примеру, Moore Threads Intelligent Technology Beijing Co., стартап также специализирующийся на чипах для искусственного интеллекта, получил "сотни миллионов" юаней в рамках последнего раунда финансирования серии B-plus.