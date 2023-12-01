США не намерены позволять принимать участие в проектах, связанных с ИИ, сотрудничающим с Китаем компаниям

Администрация Байдена заставила крупную венчурную компанию Saudi Aramco продать свои доли в стартапе по разработке чипов искусственного интеллекта в Силиконовой долине. Этот стартап поддерживается соучредителем OpenAI, Сэмом Альтманом. Такое решение может повлечь за собой серьезные последствия для расширения ближневосточной страны в области технологий.

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Ведущий инвестор раунда финансирования компания Prosperity7, которая привлекла 25 миллионов долларов для Rain AI в 2022 году, продала свою долю в стартапе после рассмотрения Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах. Лица, знакомые с ситуацией, сообщили, что основной наблюдательный орган США по сделкам, который имеет значение для национальной безопасности, велел саудовскому фонду отказаться от этой сделки в прошлом году. Информация является конфиденциальной, поэтому источники остались неизвестными.

США усиливают контроль над деятельностью фондов благосостояния Ближнего Востока для борьбы с организациями, которые имеют связи с Китаем. Bloomberg сообщает, что Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах рассматривает несколько многомиллиардных сделок в этом году из-за возможной угрозы национальной безопасности.

Rain AI, частично финансируемый Сэмом Альтманом, занимается разработкой чипов искусственного интеллекта, ориентируясь на принципы работы мозга. Prosperity7 продала свою долю в стартапе инвестиционной компании Grep VC из Силиконовой долины, в соответствии с данными PitchBook. Ни Сэм Альтман, ни Rain AI, ни Prosperity7, ни Grep VC не ответили на просьбы о комментариях. Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах заявил, что не может комментировать рассматриваемые им сделки, однако, он "намерен предпринять все необходимые меры для защиты национальной безопасности США".

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В условиях ухудшения отношений с США и Европой, Пекин стремится укрепить свои связи с Ближним Востоком. В ноябре Китай и Саудовская Аравия заключили соглашение о свопах в местной валюте на сумму около 7 миллиардов долларов. Saudi Aramco, владеющая Prosperity7, вложила миллиарды долларов в энергетический сектор Китая.