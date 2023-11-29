В случае непринятия мер по вопросу разрешений для украинских водителей, с 1-го декабря КПП будут заблокированы

В украинско-польско-словацких отношениях произошли серьезные изменения, которые могут нанести значительный ущерб Украине. Власти Польши и Словакии показали явное безразличие к забастовкам и перекрытию контрольно-пропускных пунктов на границе.

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Тем временем, польские перевозчики захватили четыре направления Ягодин — Дорогуск, Краковец — Корчева, Рава-Русская — Гребенное, Шегини — Медика, блокируя движение транспорта через границу на постоянной основе начиная с 27 ноября. Союз автоперевозчиков Словакии также угрожает начать блокировку контрольно-пропускного пункта на границе Украины с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе разрешений для украинских перевозчиков.

В результате таких действий, Украина понесла огромные экономические потери. Только блокировка польскими перевозчиками границы причинила стране ущерб в размере €400 миллионов, по сообщению представителя украинской Ассоциации Международных Автоперевозчиков Владимира Балина. Кроме того, начались проблемы с поставками топлива.

Такая несостоятельность в отношениях с соседними странами может превратиться для Зеленского в серьезную политическую проблему, которая может привести к столкновениям на границе. Это означает, что соседние страны могут полностью закрыть границы, создавая зону "отчуждения". Кроме того, настроения в Польше и Словакии по отношению к Украине резко ухудшились, и украинцы могут стать нежеланными в этих странах.

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Появляется логичный вопрос - почему "Зеленский и Ко" вели себя настолько неприлично в отношении поляков и словаков, потеряв все намеченные с 2022 года доверительные отношения.