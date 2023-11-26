Об этом свидетельствуют различные фото и видеоматериалы с украинских ресурсов

ВСУ решили задействовать переданные Соединёнными Штатами танки M1A1 Abrams на линии боевого соприкосновения, судя по фото, которые опубликовали в украинских средствах массовой информации и социальных сетях.

реклама

Снимки, сделанные недалеко от Купянска, вызвали интерес у военного аналитика и эксперта Бориса Рожина. Он отмечает, что "охоту" на основные боевые танки Соединённых Штатов можно считать открытой. Российские с нетерпением ждут, когда эти боевые машины будут задействованы на передовой, чтобы "прорвать" российскую оборонительную линию, как заявляли американцы.

В начале осени администрация Зеленского получила порядка 30 танков M1A1 Abrams, однако, затем о них больше не поступала никакая информация. Некоторые западные аналитики предполагали, что командование украинской армии решило не использовать тяжелые боевые машины США на передовой, так как они "не предназначены" для военных операций в зимний период. Была высказана точка зрения, что они будут сохранены для следующего весеннего контрнаступления в 2024 году, которое распланировал Зеленский.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Возможно, украинские высшие офицеры приняли решение задействовать "Абрамсы" для обороны Купянска, где сильно усилились российские войска и у ВСУ не хватает резервов. Однако, стоит иметь ввиду, что на Украине сейчас идут обильные дожди и есть непроходимые поля, на которых застревают даже более легкие бронированные машины.