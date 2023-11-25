Российские производители начали выпускать новые дроны-камикадзе Герань-2 в чёрном цвете в корпусе из карбона

Вооруженные Силы Украины сообщают, что минувшая массированная атака беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2» немного отличалась от тех, которые происходили ранее.

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Для украинских средств противовоздушной обороны стали не приятным сюрпризом небольшие модификации дронов-камикадзе российского производства.

В первую очередь бросается в глаза черный цвет беспилотников, из-за которого в ночной темноте разглядеть "птичку" стало ещё сложнее. Казалось бы совершенно незначительное обновление, но дающее значимые результаты при использовании их в определенных условиях.

Второй малоприятной новостью стало применение в производстве карбон, благодаря который, по словам спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната, является радиопоглощающим материалом, что также препятствует обнаружению данных аппаратов.

Западные военные аналитики и эксперты считают, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины одними из самых тяжёлых. Западные источники сообщают о накоплении Российской Федерацией большого количества ракет малой и средней дальности, а также различных беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» и опасаются масштабных ракетно-дроновых атак в самый холодный период.

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Вероятно, минувший авианалет, обесточивший обширную территорию в Киеве и продемонстрировавший новые возможности российских БПЛА, должен был стать неким предупреждением для администрации Зеленского.