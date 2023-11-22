Ранее организация разрешала генерировать работы с помощью ИИ, но на основе реальных фотоматериалов

На неделе независимая некоммерческая организация World Press Photo Foundation объявила о разрешении использования генеративного искусственного интеллекта в категории "Открытый формат". Эта категория поощряет инновационные методы работы и нетрадиционные подходы в презентации. Единственное условие - в каждой работе должны быть фотографии, сделанные с помощью объектива, которые являются источником и центральной частью работы.

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Однако, некоторые были недовольны тем, что конкурс, включающий в себя лучшую фотожурналистику и документальную фотографию, позволял участвовать работам, созданным с помощью искусственного интеллекта. Возмущение привело к обновлению правил конкурса, и изображения, созданные ИИ, были исключены из категории открытого формата, хотя ранее уже были запрещены в других категориях. Это решение было принято на основе "честных и обдуманных обратных связей", полученных World Press Photo Foundation после первого объявления.

В правила конкурса также были внесены изменения, касающиеся манипулирования изображениями, для того чтобы уточнить определение контента, созданного искусственным интеллектом. Теперь оно включает использование искусственно генеративной заливки и любых других методов, добавляющих новую информацию для улучшения изображений, таких как суперразрешение Adobe и Topaz Photo AI.

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В рамках данных правил, некоторые инструменты искусственного интеллекта все еще допускаются с определенными ограничениями, включая изменение освещения, шумоподавление и автоматические настройки, такие как уровни, цвета и контрастность, а также выбор объектов.