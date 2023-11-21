Однако, в целом продажи компьютерного железа за прошлый год сократились

Согласно отчету исследовательской фирмы TrendForce, пять крупнейших производителей твердотельных накопителей увеличили свою долю на рынке с 53% до 59%. Причиной такого роста является снижение цен на высокопроизводительные накопители большой емкости.

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Отчет не разъясняет, почему рынок сократился в прошлом году, однако, можно предположить, что спрос на накопители был слабым из-за сокращения рынка ПК и компьютерного оборудования. TrendForce отмечает, что настроения на рынке кардинально изменились в конце третьего квартала 2022 года из-за агрессивного сокращения производства флэш-памяти NAND, что привело к росту цен в секторе.

В прошлом году тройку крупнейших производителей твердотельных накопителей составляли Kingston, ADATA и Lexar. Доля двух крупнейших производителей на рынке увеличилась по сравнению с 2021 годом. Kingston занимала 28% мирового рынка, в то время как ADATA и Lexar — 9% и 8% соответственно. В топ-10 также входят Kimtigo, Netac, Colorful, PNY, Teclast, Gigabyte и Transcend, в то время как остальные производители имеют только 24% долю на рынке.

Отчет прогнозирует, что в 2023 году крупные производители продолжат доминировать на рынке, но в целом рынок может оставаться в депрессивном состоянии из-за проблем в мировой экономике. Однако, отсутствует информация о текущем годе, поэтому непонятно, удалось ли рынку восстановиться после медленного 2022 года или он все еще пытается вернуться на уровень до пандемии.

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Цены на твердотельные накопители последние несколько лет постепенно снижались, что позволило потребителям обновить устаревшие механические жесткие диски или добавить в компьютеры новые накопители большой емкости. Однако, сокращение выпуска флэш-памяти NAND снизило спрос, и цены начали стабилизироваться.