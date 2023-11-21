Структура будет заниматься боевыми операциями на территории дружественных африканских стран и выполнять инфраструктурные и гуманитарные задачи

Как сообщает источник из Министерства Обороны Российской Федерации, в ведомстве будет сформировано новое подразделение, которые будет выполнять задачи на территории дружественных африканских стран.

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По словам осведомлённого с ситуацией источника, "Африканский Корпус" будет выполнять выполнять не только боевые операции и помогать местным властям поддерживать порядок и безопасность своих граждан, но и решать инфраструктурные и гуманитарные задачи. Африканский Корпус станет даже не просто подразделением, а специальной структурой внутри Минобороны.

"Создание Африканского Корпуса в короткие сроки в условиях СВО на Украине демонстрирует возможности российских вооруженных сил оперативно решать масштабные и комплексные задачи за пределами Европы. Российское Минобороны намерено помогать суверенным африканским государствам противодействовать неоколониальному влиянию Запада, подрывая его ресурсную базу, и укреплять равноправное сотрудничество России со странами Африки", - заявил информатор.

Со слов источника, Африканский Корпус будет заниматься строительством различных инфраструктурных сооружений и решать различные гуманитарные задачи, вплоть до сложных эпидемиологических кризисов в некоторых регионах.

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Подразделения будут заниматься и борьбой с преступностью, местными сепаратистами и бандитскими группировками. Всё это будет происходить в тесном сотрудничестве с правительственными спецслужбами и вооружёнными силами. Руководить новой структуры будет заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.