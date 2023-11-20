Миллиардер заявил, что желает человечеству только лучше, процветающего и захватывающего будущего для всех

Миллиардер Илон Маск выступил с протестом против "фейковых" новостей и обвинений в антисемитизме, которые были размещены в средствах массовой информации. Он опубликовал убедительное заявление в ответ на антисемитский контент, который был разрешен на платформе X. К сожалению, этот контент вызвал возмущение и отталкивал рекламодателей, не исключая таких гигантов, как Apple Inc.

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Негативная реакция охватила мировые СМИ на прошлой неделе, когда известный миллиардер, глава и владелец компании Tesla Inc., выразил свою согласие с публикацией, в которой фигурировало заявление о "диалектической ненависти" евреев к белым людям. Это заявление стало причиной критики со стороны Белого дома и нескольких инвесторов компании Tesla.

В воскресенье Илон Маск написал в твиттере, что желает всему человечеству только лучшего. Его защитила также Билл Экман, менеджер хедж-фонда, который выразил свою поддержку Маску. В течение длительного времени Илон Маск привлекал к себе внимание своим контентом. Его последний пост вызвал критику как со стороны политиков, так и крупнейших мировых компаний, которые призывали миллиардера более тщательно контролировать контент на своей платформе. Некоторые рекламодатели также перестали размещать свои объявления на платформе Х, после того, как Media Matters обнаружила, что некоторые компании разместили свою рекламу рядом с пронацистским контентом.

"На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых историй, утверждающих, что я антисемит. Ничто не может быть дальше от истины. Я желаю человечеству только лучшего, процветающего и захватывающего будущего для всех", - написал Маск в своей социальной сети.

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Несколько руководителей рекламных компаний конфиденциально призвали генерального директора Х, Линду Яккарино, уйти в отставку во избежание ущерба для своей репутации, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Однако она отказалась покидать свой пост, заявив, что верит в миссию компании, информирует FT.