Технические характеристики и дополнительная информация по ракете пока не раскрывались





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Иран показал новейшую гиперзвуковую ракету Фаттах-2 (Fath-2), которая, по сообщениям местных средств массовой информации, якобы была передана на вооружение Корпусу Стражей Исламской Революции.

Презентация новой разработки состоялась на выставке Воздушно-Космических Сил КСИР в воскресенье, 19 ноября. Ракету показали верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, который посетил выставку. Подробности об этой ракете не были раскрыты, но сообщается, что она обладает возможностью планирования полета. Не стоит забывать, что это является уже не первой презентацией гиперзвуковых ракет со стороны Ирана. В июне этого года, на выставке достижений КСИР, президент Ирана Ибрагим Раиси показал гиперзвуковую ракету "Fath", которая способна наносить удары на расстояние до 1,5 тысяч километров и развивать скорость свыше 12 Махов. По словам иранских военных, ракета "Fath-2" должна стать новым "карающим мечом", при помощи которого Иран сможет противостоять своим противникам, в частности, Израилю. Название ракеты было выбрано лично аятоллой Хаменеи и имеет религиозную символику, означая "дарующий победу".

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Однако многие военные эксперты и аналитики из различных стран выражают сомнения относительно возможности Ирана разработать гиперзвуковой блок со прямоточным двигателем. Некоторые говорят, что показанная ракета могла быть всего лишь макетом. Тем не менее, большинство признает, что Иран обладает серьезным потенциалом в ракетной сфере, хотя гиперзвуковые технологии пока остаются за пределами его достижений. Кроме того, никто не отрицает сотрудничество Ирана и КНДР, и в Пхеньяне также заявляли о разработке гиперзвуковой ракеты.