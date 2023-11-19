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Zelikman
Великобритания работает над привлечением искусственного интеллекта к рутинным задачам госслужащих
Технология ИИ может сэкономить огромное количество времени врачам, полицейским, учителям и служащим из других сфер

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  Как сообщает американское издание "Bloomberg", Великобритания прибегает к использованию искусственного интеллекта для помощи в решении административных задач и освобождения полицейских, учителей и медицинских работников от них, чтобы они могли более эффективно выполнять своё рабочее время.

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  Правительственное исследование показало, что многие учителя тратят один рабочий день в неделю на выполнение рутинных задач, таких как ввод данных и составление ежедневных отчетов. Исследование полицейской деятельности же указывает на необходимость уменьшения административной нагрузки, чтобы полиция могла уделять больше времени борьбе с преступностью.

  В осеннем заявлении правительства, которое будет представлено на следующей неделе, будет подробно рассмотрено "огромное потенциальное применение" искусственного интеллекта для сокращения рутинных административных задач и облегчения работы полицейских и учителей, а также для помощи медсестрам и врачам в более быстром и эффективном лечении пациентов. Всё больше правительств по всему миру обращаются к использованию искусственного интеллекта для оптимизации операций и повышения производительности в государственных службах.

  В Великобритании уже есть примеры использования искусственного интеллекта во благо общества. Например, искусственный интеллект уже помогает врачам и медсестрам в лечении пациентов, страдающих от инсульта, а также помогает учителям создавать высококачественные учебные планы. Дальнейшее использование данной технологии может сократить рабочую нагрузку учителей на пять часов в неделю в течение трех лет. Полицейским соответствующие технологии могут принести экономию в 750 000 часов рабочего времени еженедельно, добавил он.

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  Публикация данного отчета происходит на фоне растущего раскола в общественном мнении относительно увеличивающегося применения искусственного интеллекта на рабочем месте. Отчет Британского управления национальной статистики, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 32% работающих взрослых считают, что искусственный интеллект может угрожать их работе, в то время как 28% считают, что это может облегчить их трудовую деятельность.

#технологии #искусственный интеллект #будущее #великобританиия #госорганы
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