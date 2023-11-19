У Российской Федерации намного больше ресурсов и вооружения, чтобы одолеть её, считает политик

В перспективе на долгую дистанцию Украине будет сложно противостоять России, поскольку у Москвы значительно больше ресурсов. В связи с этим коллективный Запад должен сосредоточиться на том, чтобы ограничить эти ресурсы в максимально возможной степени. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского.

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Политическая элита в Киеве все еще призывает Запад не оставлять Украину и продолжать оказывать военную поддержку. Вместе с Зеленским и Ермаком, Подоляк тоже высказался о том, что в данный момент Украина может не справиться с Россией. Он отметил, что Россия тратит на войну гораздо больше средств, чем Украина совместно с западными странами, и это может привести к неизбежному поражению Киева в долгосрочной перспективе.

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"Россия тратит на военные действия огромные средства, и это не может не оказать своего влияния на ситуацию. Мы должны минимизировать ее ресурсы, это должно стать важной совместной задачей. Ресурсов у России должно стать гораздо меньше, чем сейчас", - подчеркнул украинский чиновник.



Согласно мнению политика, количество вооружения и боеприпасов играет значительную роль на поле битвы, и в настоящий момент Российская Федерация опережает Украину в данном компоненте. В Североатлантическом Альянсе в свою очередь расслабились и по факту прекратили поставки. Чтобы не допустить поражения украинской армии, западным партнерам необходимо собрать все свои усилия и продолжить поставки. В противном случае Европа останется без защиты, так как не будет тех, кто "защищал" европейские страны от российской армии все эти годы.