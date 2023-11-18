Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Mercedes F1, на котором Льюис Хэмилтон победил на Гран-при в 2013 году, продали за 18.8 млн долларов
Теперь данный автомобиль является единственным экземпляром Mercedes F1, который не принадлежит компании

реклама

   Как сообщает американское издание "Bloomberg", 17 ноября на аукционе RM Sotheby's в Лас-Вегасе был продан гоночный автомобиль, на котором Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в Формуле-1 за Mercedes. За этот редкий экземпляр покупатель заплатил целых 18,8 млн USD.

  Продажа состоялась в круглом театре “Пробуждение” в отеле Wynn Las Vegas во время Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Это был настоящий шоу-момент, приглашенные гости наслаждались танцевальным представлением, занимал публику также и британский комик Джеймс Корден. Полученная сумма - 17,1 млн USD, плюс впечатляющие 10% надбавки покупателя, сделала эту продажу самой крупной суммой, уплаченной за современный автомобиль Формулы-1. Изначально эксперты RM Sotheby's оценили стоимость автомобиля в районе 10-15 млн USD.

реклама

  Автомобиль, известный под номером шасси W04, использовался Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Венгрии в 2013 году. Что делает его особенным - это то, что он является единственным экземпляром Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит ни компании Mercedes, ни руководителю команды Тото Вольфу, ни самому Хэмилтону. Прошлый владелец этой роскошной машины долгое время оставался неизвестен, но теперь судьба болида Mercedes была решена на аукционе. Шелби Майерс, руководитель отдела продаж RM Sotheby's, сравнил значение этого автомобиля для Льюиса Хэмилтона с запоминающимися командами и знаменитостями. Он уверен, что связь Хэмилтона с W04 можно сравнить только с икональными дуэтами, такими как Джордан и “Буллз”, Брэди и “Патриоты”, Месси и Аргентина.

  Автомобиль W04 присоединяется к растущему списку гоночных машин, снятых с эксплуатации, которые пользуются большим спросом среди частных коллекционеров. В 2017 году RM Sotheby's продали Ferrari F2001 Михаэля Шумахера за 7,5 млн USD. В 2022 году другой автомобиль Шумахера, Ferrari F2003-GA, был продан почти за 15 млн USD на аукционе в Женеве, став самой дорогой современной гоночной машиной Формулы-1 на тот момент времени. Однако, наиболее дорогой гоночной машиной, когда-либо проданной, остается Mercedes-Benz W196 1954 года, за которым стоит имя пятикратного чемпиона мира Формулы-1 Хуана Мануэля Фанхио. Он был продан на аукционе Bonhams в 2013 году за невероятные 29,6 млн USD.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу


#автомобиль #mercedes #аукцион #formula 1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Специалист сервиса Fresh рассказал о наиболее доступных автомобилях для россиян
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
12
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
3
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
3
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
1
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
1
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
9
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
1
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
У властей Германии могут возникнуть сложности с субсидированием предприятий Intel и TSMC
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
58
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
15
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
5
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
+
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
13
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
12:19
Ну если статья без рекламы Регарда, то именно так она и должна выглядеть. Автору пять.
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
swr5
12:09
а я бы поменял два осторова на электронную промышленность Японии со всеми ее передовыми технологиями.
Япония вновь заявляет о своих претензиях на Курильские острова
Надежда Мигулина
12:02
Сейчас многие позабыли ,что стало с теми цивилизация что были до нас .Все повторяется только исход будет страшный .
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
Eppius
12:02
Сильно! До 90 окреп красавчик.
Рубль укрепляется, но цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ не спешат снижаться
swr5
12:02
А что у настольных вариантов очень большой разрыв? я бы не сказал, в некоторых играх топовая зелень сливает неплохо красным, не говоря уже о днищенской 4080.
Разрыв между мобильными видеокартами Nvidia и AMD намного меньше, чем у настольных вариантов
Иван Горыныч
12:01
Я как-то служил в артполку , Д30, гвоздики и акация, если чё 90% они и сейчас в строю, а на основной боевой танк Т-90 устанавливают двигатель который стоял ещё на Т-34 пусть и надули
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
Михаил Фокин
12:00
Ну теперь просто будет повышение цен на тарифные планы, как это произошло с теле 2 и всё.
МТС сообщила об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Eppius
12:00
Нда, у людей в мире скопилось очень много денег. Доить их еще и не передоить. Это консольку надо баксов этак по 600 продавать. Соня явно с ценой лоханулась.
PlayStation Portal в дефиците - первую партию раскупили везде, где только можно
swr5
11:57
Что значит перекомпилирована? Просто добавлена поддержка китайских процесоров LoongArch, но это не говорит о том, что она не может уже работать с процессорами AMD и Intel, а из новости можно сделать и...
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на LoongArch
Eppius
11:56
Так у всу же все плохо. Боеприпасов нет, солдат нет, моральный дух на дне,денег не дают, Ф16 нет, абрамсы в подвалах попрятаны. А они стало быть плацдармы умудряются захватывать перебравшись через шир...
В Украине заявили о захвате плацдармов на левом берегу Днепра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем