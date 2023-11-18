Теперь данный автомобиль является единственным экземпляром Mercedes F1, который не принадлежит компании

Как сообщает американское издание "Bloomberg", 17 ноября на аукционе RM Sotheby's в Лас-Вегасе был продан гоночный автомобиль, на котором Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в Формуле-1 за Mercedes. За этот редкий экземпляр покупатель заплатил целых 18,8 млн USD.

Продажа состоялась в круглом театре “Пробуждение” в отеле Wynn Las Vegas во время Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Это был настоящий шоу-момент, приглашенные гости наслаждались танцевальным представлением, занимал публику также и британский комик Джеймс Корден. Полученная сумма - 17,1 млн USD, плюс впечатляющие 10% надбавки покупателя, сделала эту продажу самой крупной суммой, уплаченной за современный автомобиль Формулы-1. Изначально эксперты RM Sotheby's оценили стоимость автомобиля в районе 10-15 млн USD.

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Автомобиль, известный под номером шасси W04, использовался Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Венгрии в 2013 году. Что делает его особенным - это то, что он является единственным экземпляром Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит ни компании Mercedes, ни руководителю команды Тото Вольфу, ни самому Хэмилтону. Прошлый владелец этой роскошной машины долгое время оставался неизвестен, но теперь судьба болида Mercedes была решена на аукционе. Шелби Майерс, руководитель отдела продаж RM Sotheby's, сравнил значение этого автомобиля для Льюиса Хэмилтона с запоминающимися командами и знаменитостями. Он уверен, что связь Хэмилтона с W04 можно сравнить только с икональными дуэтами, такими как Джордан и “Буллз”, Брэди и “Патриоты”, Месси и Аргентина.

Автомобиль W04 присоединяется к растущему списку гоночных машин, снятых с эксплуатации, которые пользуются большим спросом среди частных коллекционеров. В 2017 году RM Sotheby's продали Ferrari F2001 Михаэля Шумахера за 7,5 млн USD. В 2022 году другой автомобиль Шумахера, Ferrari F2003-GA, был продан почти за 15 млн USD на аукционе в Женеве, став самой дорогой современной гоночной машиной Формулы-1 на тот момент времени. Однако, наиболее дорогой гоночной машиной, когда-либо проданной, остается Mercedes-Benz W196 1954 года, за которым стоит имя пятикратного чемпиона мира Формулы-1 Хуана Мануэля Фанхио. Он был продан на аукционе Bonhams в 2013 году за невероятные 29,6 млн USD.

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