Подполковник Андрей Ефросиненко, выполнял обязанности заместителя коменданта по морально-психологическому обеспечению в «Стальной границе»

Спецоперация, проводимая российской армией, привела к ликвидации высокопоставленного военного украинской «гвардии наступления». Различные источники информируют о подполковнике Андрее Ефросиненко, выполнявшим обязанности заместителя коменданта по морально-психологическому обеспечению в подразделении «Стальная граница» в 15-м мобильном погранотряде. Эта формация действует на Купянском направлении. Посмертно ему было присвоено звание полковника погранслужбы Украины.

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Подробности ликвидации высокопоставленного офицера украинских сил в местных информационных источниках не разглашаются. Мировые средства массовой информации уже подтверждают, что украинские силы понесли огромные потери практически на всех участках в зоне проведения Специальной Военной Операции. В западной прессе последнее время всё больше сообщений о кадровом голоде в украинских формированиях на линии боевого соприкосновения.Как прямое подтверждение этому служит и тот факт, что администрация Зеленского активно разрабатывает планы по максимальному усилению мобилизационных мероприятий.

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Конкретно рассматривается возможность мобилизации женщин, которые также призваны на военную службу, но имеют ограниченную пригодность из-за проблем со здоровьем, а также инвалидов и подростков в возрасте 18 лет. Как утверждают военные журналисты, на разных участках все чаще гибнут женщины-военнослужащие украинской армии, которые раны были либо призваны по мобилизации, либо перенаправлены для укрепления боевых подразделений из своих тыловых постов.