По мнению украинского президента, без поддержки страна потерпит поражение

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что перенос внимания на войну между Израилем и ХАМАС мешает поставкам боеприпасов в Киев и подрывает военные усилия в контрнаступлении против российских войск.

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Вооруженные Силы Украины в настоящее время ищут 155-миллиметровые снаряды, которые являются ключевым компонентом поставок вооружения для противодействия российским войскам, заявил президент. Переполох на Ближнем Востоке стал причиной неожиданного спроса в то время, когда Европейский Союз дал понять, что вероятнее всего не выполнит свое обещание поставить один миллион артиллерийских снарядов к марту.

"У нас сократились поставки. Это нормально, ведь все борются за выживание, и нам тоже нужно обороняться", - заявил Зеленский группе журналистов в своем офисе в четверг.

Начало конфликта на Ближнем Востоке подвергло сомнению способность союзников продолжать оказывать поддержку Украине, где контрнаступление на протяжении нескольких месяцев не принесло больших результатов. Холод усугубляет ситуацию в стране, которая уже находится в 21-м месяце конфликта.

Зеленский уверял союзников в готовности своих военных к зимнему бою. На прошлой неделе делегация из Киева посетила Вашингтон, где законодатели Палаты представителей приняли законопроект о финансировании, но в него не включили помощь Украине в связи с сопротивлением со стороны законодателей-республиканцев.

"Сейчас наша основная задача - это получить помощь от Запада. Однако, их внимание переключается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы потерпим поражение", - заявил Зеленский.

Американские власти дали понять, что поставки прерываются из-за задержки финансирования. В этом месяце Пентагон заявил, что сокращение средств означает ограничение военной помощи для Украины. Администрация президента Джо Байдена призвала Конгресс преодолеть этот тупик и одобрить запрос на выделение средств в размере 61,4 миллиарда долларов для Украины.

Байден и лидеры ЕС обещали продолжать поддерживать Украину, предоставляя оружие и финансовую помощь. Однако, кампания против российских войск, начатая летом с надеждой разделить более 400 000 российских военнослужащих на украинской территории, не принесла значительных результатов, что ставит под сомнение рациональность дальнейших вложений.

Президент Украины заявил, что Россия также стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, в конечном счете, смещая президента.

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"Для них Майдан - это переворот, поэтому их операция понятна", - заявил действующий президент Украины.