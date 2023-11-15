Общий хешрейт сети Kaspa преодолел отметку в 62 PH в секунду

Последние недели общие вычислительные мощности криптопроекта Kaspa зафиксировались на отметках 50-55 PH в секунду, благодаря чему многие майнинг-инвесторы решили, что время стремительного роста сложности подошло к концу.

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Однако, за последние несколько дней хешрейт сети Kaspa превысил 62 PH в секунду, что объясняется последними новостями от одного из крупных майнинг-пулов K1pool. По словам администрации пула, команде удалось раздобыть новые прошивки для специализированного оборудования от компании IceRiver. Теперь ASIC-аппараты линейки KS можно разогнать еще сильнее. Ранее в сети появлялись инструменты для увеличения хешрейта на 60% для модели KS0 и 25% для старших моделей KS1 и KS2.

"Эксклюзивные прошивки для разгона Iceriver теперь доступны для майнеров k1pool.com: KS0: 180 GH в секунду при потреблении в 130w, KS1: 1.65 TH в секунду при потреблении в 1350w, KS2: 2.75 TH в секунду при потреблении в 1800w, KS3: 9 TH в секунду при потреблении в 3500w", - говорится в сообщении.

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Естественно, вместе с вычислительными мощностями увеличивается и энергопотребление аппаратов. Являются ли данные показатели предельным потенциалом, или же их можно будет в дальнейшем разогнать еще сильнее, покажет только время. Стоит отметить, что как показал опыт одного из шахтёров, при каких-либо сбоях и неполадках оборудования, майнерам приходится рассчитывать только на свои силы, так как никакой гарантии компания IceRiver не предоставляет. При попытках разгона подобных аппаратов стоит это учитывать.