Модели Nvidia H200 будут иметь на борту 141 гигабайт HBM3e памяти с пропускной способностью до 4.8 терабайта





Американская компания Nvidia Corp., лидер в производстве микросхем, представила обновленную версию своего процессора искусственного интеллекта H100, который отличает новый функционал, таким образом укрепляя свою доминирующую позицию на рынке AI вычислений.

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По обнародованной в понедельник информации о чипе H200 от Nvidia стало известно, что новая модель будет использовать высокопропускную HBM3e память объемом в 141 гигабайт с пропускной способностью 4.8 терабайта, что предоставит улучшенные возможности при разработке и внедрении искусственного интеллекта. Согласно заявлению Nvidia, в следующем году новый чип уже начнут использовать такие гиганты индустрии, как Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Oracle Cloud Infrastructure.

Текущая версия процессора Nvidia, известная как ускоритель искусственного интеллекта, уже пользуется значительным спросом на рынке. Этот продукт является очень ценным активом для таких тяжеловесов технологической индустрии, как Ларри Эллисон и Илон Маск, которые гордятся своей возможностью приобретать самое передовое оборудование у Nvidia. Однако, сейчас этот продукт сталкивается с увеличивающейся конкуренцией. Компания Advanced Micro Devices Inc. планирует выпустить на рынок конкурирующий чип MI300 в четвертом квартале, а Intel утверждает, что их модель Gaudi 2 превосходит по скорости H100.

Согласно представителю компании, с выпуском нового продукта Nvidia стремится соответствовать актуальным требованиям в отношении объемов данных, используемых для разработки моделей искусственного интеллекта и их внедрения. Расширение возможностей памяти позволит H200 гораздо быстрее обрабатывать программное обеспечение данными, что является ключевым этапом обучения ИИ для выполнения таких задач, как распознавание изображений и речи.

Ожидается, что крупные производители компьютеров и поставщики облачных услуг начнут использовать H200 уже во втором квартале 2024 года. Nvidia начала свою деятельность как производитель видеокарт для геймеров, однако, ее мощные процессоры сейчас завоевывают популярность среди операторов центров обработки данных. Меньше чем за пять лет это подразделение стало основным источником дохода компании.

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