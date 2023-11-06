Будет создан даже маркетплейс, где люди смогут выбирать для себя готовый вариант или зарабатывать на создании своего

Как сообщается, теперь "OpenAI" предлагает пользователям создавать индивидуальные версии ChatGPT для решения своих персональных и профессиональных задач, так как стартап старается преодолеть конкуренцию на все более насыщенном рынке.

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С помощью новой функции пользователи смогут легко создавать свои специализированные версии ChatGPT, которые называются GPTS. Эти версии могут помочь, например, учить ребенка математике или объяснять правила настольных игр. При этом компания заявляет, что для этого не требуется никакого кодирования. Кроме того, в конце этого месяца "OpenAI" планирует запустить магазин, где пользователи смогут найти индивидуальные GPTS от других пользователей и даже зарабатывать на своих собственных, подобно тому, как это делается с приложениями в App Store от Apple Inc.

На своей первой в истории конференции разработчиков "OpenAI" также представила предварительную версию GPT-4 Turbo. Это более мощная и быстрая версия их последней модели языка, которая лежит в основе ChatGPT.

Год назад ChatGPT был выпущен для широкой публики и вызвал мировой ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Сейчас около 100 миллионов людей используют ChatGPT каждую неделю, сообщила компания на конференции, и более 90% компаний из списка Fortune 500 создают инструменты на платформе "OpenAI". Однако производитель ChatGPT сталкивается с конкуренцией со стороны других хорошо финансируемых стартапов в области искусственного интеллекта, технологических гигантов и, в последнее время, с Илоном Маском, одним из первых сторонников "OpenAI".

Для "OpenAI" эта конференция представляет возможность продемонстрировать свое влияние на сообщество разработчиков. Такие конференции для ведущих технологических компаний, включая Apple, Google от Alphabet Inc. и Facebook от Meta Platforms Inc., являются стандартом. Часто такие ежегодные мероприятия предоставляют компаниям возможность ознакомиться с важными обновлениями программного обеспечения или продукта.

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Так компания заявила, что турбо-версия GPT-4 была создана на основе большого объема онлайн-данных, поступавших до апреля этого года, что позволяет учесть текущие события. Оригинальная версия GPT-4 имела доступ к данным только до сентября 2021 года, однако, в этом году компания внедрила функцию, позволяющую пользователям ChatGPT просматривать Интернет для получения актуальной информации.