Израильская армия заваливает большую часть выявленных выходов

Израильская армия сообщает, что в ходе боевых операций в сектора Газа им удалось взять под контроль большое количество проходов к подземным туннелям, используемым ХАМАСом.

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На данный момент принимаются меры для уничтожения и блокировки этих туннелей. Военным уже удалось ликвидировать "десятки" бойцов ХАМАС и уничтожить их опорные пункты движения, однако операция продолжается и сосредоточена в основном на северной части сектора. Представители движения продолжают выкладывать видеозаписи с уничтожением техники ЦАХАЛ.

Тем временем, представитель ХАМАС заявил о гибели более 60 пленённых гражданских из-за продолжающихся бомбардировок со стороны Израиля. По его словам, Израиль наносит удары по всему сектору, приводя его к разрушению, из-за чего гибнут и заложники. Несмотря на поисковые операции, в результате которых уже удалось обнаружить тела 23 пленных, часть из них все еще находится под обломками из-за продолжающихся ударов.

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По предыдущим данным, ХАМАС держит в плену до 250 человек, которых они захватили в начале октября. Также бомбардировки подразделениями ЦАХАЛа унесли жизни десяти тысяч мирных граждан Палестины, это только по официальным данным. Среди них четыре тысячи детей.