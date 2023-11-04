В будущем они могут использоваться как резерв на направлениях наступления российских войск

Как сообщает источник из офиса президента Украины, план мобилизации, разработанный Генеральным Штабом для Вооруженных Сил Украины, оказался проваленным, поскольку удалось набрать всего лишь 30 тысяч человек вместо необходимых 200 тысяч.

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Заявление Виталия Бережного, военкома Полтавской области, о выполнении плана призыва на 13% оказалось чрезвычайно оптимистичным, особенно по сравнению с другими областями, данные показывают, что Черкасская область достигла 11%, а Черновицкая - 9%. В офисе президента однако нашли необычное решение этой проблемы, увеличить количество призывников за счет инвалидов и женщин.

Источник сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность создания трех женских батальонов для работы на блокпостах. Такой шаг позволит освободить некоторые части территориальной обороны в краткосрочной перспективе, а в будущем использовать женские подразделения как резерв на направлениях возможного наступления российской армии. В первую очередь для мобилизации планируют привлечь сотрудников государственных учреждений.

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В рамках последнего заседания РНБО особое внимание уделялось информационным мероприятиям, учитывая противоречивое отношение общества к такому шагу. Ранее президент страны Владимир Зеленский назвал Украину "вторым Израилем", но имел ли он ввиду то, что вскоре ряды ВСУ начнут пополнять представительницами прекрасного пола, неизвестно. Чтобы не усугублять социальное напряжение, украинские женщины будут подчеркиваться в их дополнительных ролях: психологов, программистов, медсестер и социальных работников.