В Вооруженных Силах считают, что командование отправляет целые бригады на гибель в целях выполнения политических решений

Источник в Генеральном Штабе ВСУ рассказал, что в последнее время наблюдается значительное увеличение числа отказников в Вооруженных Силах Украины, которые по формальным причинам отказываются выдвигаться на боевые позиции или просто сдаются противнику без сопротивления. Это явление вызывает серьезное беспокойство среди командования и растущее недовольство украинской армии.

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По мнению солдат, командование отправляет целые бригады на убой в целях выполнения политических решений и это вызывает все большее недоверие и недовольство с их стороны. Направление военных подразделений на опасные миссии, не предвидевшиеся при обучении и планировании, вызывает разочарование и даже чувство предательства среди бойцов. Существующие проблемы в командовании и неэффективность военной стратегии становятся все более очевидными. Политические решения, предписывающие жертвенность солдат ради компромиссной геополитики или политических интересов, подрывают боевой дух и веру в своих руководителей.



Все большее число отказников и сдающихся без сражения внутри вооруженных сил Украины свидетельствует о возрастающем неприятии такой военной политики.