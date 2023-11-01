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Zelikman
В сеть попало видео уничтожения очередного немецкого танка ВСУ
Судя по всему, попадание российского боеприпаса привело к возгоранию топлива боевой машины

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  В сеть попало видео с уничтожением немецкого танка Leopard 2A6 Вооруженных Сил Украины на Авдеевском направлении. Силами стрелковой бригады 114-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса был нанесен решающий удар по боевой машине украинской стороны.

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  Попадание снаряда из российского Т-72 привело к возгоранию танка и бегству экипажа немецкого танка. Они были спасены соседней боевой машиной пехоты M2 Bradley. По всей видимости, украинский Leopard 2A6 находился в арсенале 47-й бригады ВСУ "Магура", переброшенной на Авдеевское направление для усиления гарнизона и предотвращения окружения города.


  Российские телеграм-каналы сообщают о седьмом подтвержденном уничтожении Leopard 2 за последние дни. Уничтоженные танки находились на трех разных направлениях: Работино - Вербовое, Купянск и Авдеевка. Из них четыре танка были старой модификации Leopard 2A4, а три - более современные Leopard 2A6. Стоит отметить, что значительная часть этих танков была уничтожена при помощи беспилотных летательных аппаратов, используемых в качестве камикадзе.

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  Украинские источники предпочитают игнорировать подобные ролики и заявляют, что если Генштаб ВСУ не признал потерю танка, значит, его не было. Возникает вопрос: следуя такой логике, можно ли утверждать, что ВСУ вообще не понесли потерь, а подразделения Вооруженных Сил России уже потеряли всю свою бронетехнику, включая те машины, что находятся на хранении?

#россия #украина #сво #техника #армия #оружие #танки #leopard 2
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