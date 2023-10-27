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Zelikman
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
Подразделение войдёт в состава оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад»

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  Первый батальон, состоящий из бывших бойцов Вооруженных Сил Украины, приступил к службе в российской армии. Подразделение получило название в честь украинского политического и государственного деятеля, полководца Богдана Хмельницкого.

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  Как сообщает командир батальона Андрей Тищенко, в настоящий момент бойцы проходят дополнительную подготовку на полигоне Вооружённых Сил Российской Федерации. Оружие и обмундирование военнослужащие получили сразу по прибытию на место. По словам Тищенко, украинские добровольцы сумели лично проверить и обслужить своё оружие, с которым будут нести военную службу. После окончания боевой подготовки, солдаты нового образования примут присягу и приступят к выполнению боевых задач в составе оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад».

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  Батальон, возглавляемый комбатом Андреем Тищенко, принимает на себя огромную ответственность, переходя на службу в Вооруженные Силы России. Это решение может вызывать непонимание среди бывших сослуживцев. Для батальона первое испытание будет состоять в доказательстве своей преданности новому началу и новым идеалам. Первый батальон, состоящий из бывших бойцов ВСУ, предстает перед нами с новыми ролью и задачами, они уже не граничат с Украинской армией, теперь они - часть Вооруженных Сил Российской Федерации.

#россия #украина #сво #всу #армия #бойцы #каскад
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