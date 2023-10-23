В настоящий момент нет информации о мощности будущих аппаратов и их стоимости

Как стало известно, производитель майнингового оборудования «Bitmain», обладающий обширным опытом и репутацией на рынке, анонсировал свои намерения представить новые Asic-устройства Antminer для блокчейна "Aleo".

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Данный блокчейн, ориентированный на обеспечение приватности и конфиденциальности пользователей, основывается на доказательствах с нулевым разглашением. В своем заявлении, «Bitmain» указал на желание "помочь в процветании" всей экосистемы сети, но пока не раскрыл точные сроки выпуска новых майнеров. Ожидается, что внедрение установок Antminer в блокчейн "Aleo" позволит усилить его функциональность, повысить эффективность майнинга и расширить возможности пользователей.

Важно отметить, что на данный момент блокчейн "Aleo" все еще находится в режиме тестнета, что свидетельствует о стремлении команды разработчиков к надежности и безопасности сети перед полноценным запуском. Февраль 2022 года стал значимым месяцем для проекта, так как в ходе раунда финансирования Серии В "Aleo" привлек $200 млн инвестиций, что подчеркивает интерес инвесторов к его потенциалу и перспективам.

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Однако, сложно сказать, когда именно будет запущена основная сеть проекта. Команда разработчиков уже долгое время оттягивают старт проекта. В настоящий момент, запуск ожидается к концу 2023 года, но, учитывая предыдущие периоды, вполне возможно, что и в этот раз старт основной сети будет отложен.