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Zelikman
ВСУ начали экономить имеющиеся боеприпасы
Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Зеленский велел экономить боеприпасы, так как западные партнёры существенно сократили поставки

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  По информации от источника в Офисе Президента Украины, косвенно подтверждённой западными средствами массовой информации, Владимир Зеленский был уведомлен об уменьшении поставок боеприпасов и даже поднимал этот вопрос на заседании с военным руководством Незалежной.

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  В связи с этим было принято решение сократить использование снарядов и направить их только на самые критические и уязвимые позиции. Вот почему контрнаступление на флангах Бахмута и на Запорожском направлении было временно приостановлено. Руководство Вооруженных Сил Украины стремится экономить ресурсы и целенаправленно использовать боеприпасы для наиболее значимых и критических военных операций. Это решение принимается в целях оптимизации стратегии и обеспечения эффективности боевых действий. Впрочем, следует отметить, что тактика применения снарядов будет рассматриваться постоянно и может изменяться в зависимости от развития ситуации на поле боя.

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  Ранее уже сообщалось, что на очередной встрече в Рамштайн, представители Североатлантического Альянса сообщили Киеву, что ожидать новых серьёзных поставок западного оружия и боеприпасов не стоит, а украинским формированиям стоить начать экономить имеющиеся ресурсы. В западных СМИ уже некоторое время обсуждается то, что обещанные ранее Киеву многотысячные поставки боеприпасов будут переданы Вооруженным Силам Израиля. Теперь эту информацию подтверждают и источники из украинского правительства.

#россия #украина #сво #всу #нато #армия #оружие #боеприпасы
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