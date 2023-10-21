Согласно информации NBC News, Патрик МакГенри, временный спикер Палаты Представителей, грозит уйти в отставку и поддержать кандидатуру Джима Джордана, ярого противника поддержки Украины.

"На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий", - сообщили в агентстве.

По данным источника, республиканцы, в свою очередь, собираются отменить резолюцию, которая первоначально предоставила полномочия временному спикеру Патрику Макгенри. Вместо него они планируют продолжить голосование за кандидатуру Джима Джордана на должность спикера. Джим Джордан, известный своей близостью к бывшему президенту США Дональду Трампу, уже стал одним из основных кандидатов на пост спикера Палаты представителей. Его назначение может создать проблемы для финансирования Киева.

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Тем временем, сам Патрик МакГенри придерживается идеи о дальнейшей поддержке администрации Зеленского. Заявление о его отставке вызвало негодование на Банковской.