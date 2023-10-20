Помимо общевойсковой подготовки, инструкторы компании подготавливают и профессиональных телохранителей

Как сообщают в пресс-службе Частной Военной Компании "Вагнер", в Центральноафриканской Республике продолжает работать особый инструкторский состав, состоящий из музыкантов-сотрудников Службы Безопасности Президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры. Именно они руководят занятиями и принимают экзаменационные зачёты по подготовке охраны Главы государства.

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Благодаря незаурядному опыту инструкторов из Группы Вагнера, ЦАР получает возможность обучения по уровню, у которого нет конкурентов на сегодняшний день. Годы совместной работы подразделений ЧВК "Вагнер" и местных силовых структур сделали регион намного безопаснее, чем он был ранее

Музыканты активно делятся своим богатым опытом, передают накопленные знания и навыки, необходимые для эффективной работы на местности. Инструкторы готовы творчески мыслить, адаптироваться к сложным условиям и оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях.

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Также компания начала работу с различными подразделениями Вооруженных Сил Республики Беларусь и другими государственными органами. Не раз бывавшие в реальных боевых условиях сотрудники Группы Вагнера, передают свои знания и опыт местным военнослужащим.